فن ومشاهير

وفاة والد المطرب علي الألفي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أعلن المطرب علي الألفي وفاة والده وهبة الألفي، وتقام صلاة الجنازة اليوم الخميس عقب صلاة العصر من مسجد الشاطئ في بورسعيد

وكتب الألفي عبر حسابه الخاص على الفيسبوك:"إنا لله وإنا إليه راجعون... توفي لرحمة ربه أبويا الحاج وهبة الألفي

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وأتبعها: "صلاة الجنازة على المغفور له والدي بعد صلاة العصر من مسجد الشاطئ ببورسعيد، والعزاء بعد صلاة المغرب بدار المناسبات بمسجد السلام".

ورحل والده صباح اليوم عقب تعرضه لأزمة صحية.

يذكر الألفي قدم عدة أغاني من أشهرها "حالة ونس"، وهي من ألحان وتوزيع ورؤية فنية للموسيقار خالد حماد.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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