تراند اليوم : بعد إعلان إصابته بـ«البهاق».. رامي جمال يفاجئ الجميع من جديد...

بعد أيام من إعلان المطرب المصري رامي جمال، إصابته بمرض البهاق، ودخوله في حالة نفسية حادة، حيث لاقى تضامنًا ودعمًا كبيرًا من محبيه وزملائه وشجعوه على غكمال مسيرته، فاجأ المطرب الجمهور بخبر سار.
وقال رامي جمال في منشور عبر حسابيه على "تويتر" و"إنستجرام"، إن وقوف الجميع بجانبه جعله يتغلب على الصورة المظلمة التي تمكنت منه، موضحًا أنه أصبح يرى الابتلاء من وجهة نظر أخرى بعد الدعم الكبير الذي حظي به.
ودافع المطرب المصري عن تهمة أن يكون قد أعلن إصابته بهذا المرض لكسب تعاطف جماهيري.
وكشف رامي جمال عن مفاجأة لجمهوره بإعلانه التحضيرات الخاصة بألبومه الجديد، وطالب تأجيل استضافته في وسائل الإعلام بعد طرح الألبوم.