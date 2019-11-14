تراند اليوم : تامر عاشور ينفصل عن خطيبته ملكة الجمال بعد 3 شهور من ارتباطهما...



أعلن الفنان المصري تامر عاشور، انفصاله عن خطيبته ملكة جمال الكون لعام 2019 دارين حلمي، بعد حوالي 3 شهور فقط من ارتباطهما.

وأحدث الفنان المصري صدمة لدى محبيه، بعد إعلان الخبر، وكذلك خطيبته على صفحتهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب عاشور عبر حسابه الخاص على "تويتر": "الحمد لله رب العالمين على كل شيء، تم فسخ الخطوبة من دارين حلمي وأتمنى لها كل التوفيق"، في وقت نشرت دارين حلمي خبر الإنفصال عندما نشرت صورة في خاصية "استوري" على إنستجرام" قالت فيها: "وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئًا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون، الحمد لله فسخت خطوبتي من تامر عاشور وأتمنى له التوفيق".







