تراند اليوم : شاهد.. فيديو "إباحي" لفنانة شهيرة في الإمارات...

قال البعض أنها "ميا خليفة" القادمة في مجال التمثيل الإباحي، بسبب جرأتها الغير عادية في إظهار جسدها والاستعراض الإباحي، وهو ما جعل البعض يردد هذه المقولة مرة أخرى بعد نشر الفنانة السورية إنجي خوري مقاطع فيديو صارخة.
وتظهر الفنانة التي تتواجد في دبي بالإمارات، في فيديوهات نشرتها تبدو وهي "سكرانة" وتقوم بالرقص بشكل مثير على أغنية "نمبر وان" داخل ملهى ليلي، مرتدية ملابس شبه عارية، وتقوم بعمل إيحاءات جنسية بإصبعها ووضعه في منطقة حساسة لديها، بشكل إباحي مستفز.
كما نشرت فيديو آخر وهي ترقص وكتبت عليه أنه من العام الماضي، وتظهر بهوت شورت يظهر جسدها من الأسفل بشكل فاضح.
ووصفها النشطاء بأنها ممثلة إباحية وليست فنانة، ووجه لها البعض شتائم وهجوم عنيف، فيما طالب البعض بضرورة طردها من الإمارات.
— انجي خوري - Angie Khoury (@iAngieKhoury)
شوية رقص 2018 pic.twitter.com/afPkK7DLqM— انجي خوري - Angie Khoury (@iAngieKhoury) November 12, 2019
— انجي خوري - Angie Khoury (@iAngieKhoury)
Number 1🔥 pic.twitter.com/CDDRsgcj7Q— انجي خوري - Angie Khoury (@iAngieKhoury) November 13, 2019