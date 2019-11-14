أبطال مسلسل الخوارق charmed بموسم الرياض

أعلن موسم الرياض عن تنظيم فعالية لنجوم وأبطال مسلسل الخوارق charmed، وذلك يوم الجمعة المقبل، في مسرح معرض ستان لي سوبر كون”.

وقال موسم الرياض، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “نجوم مسلسل charmed شاركونا قدراتهم الخارقة، ومحاربتهم للشر، وفي يوم الجمعة 15 نوفمبر بينوروننا في مسرح معرض ستان لي سوبر كون”. وأضاف أنه يمكن حجز التذاكر من خلال الرابط التالي (هنا).