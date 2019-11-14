الشيف نصرت “حبيب الملح” يبحث عن شريك .. ومصادر تكشف عن تقييم سعر سلسلة مطاعمه

ذكرت صحيفة بيزنس تايمز أن مالكي سلسلة مطاعم نصرت ستيك هاوس التركية الفاخرة يدرسون بيع حصة في الشركة، التي تشتهر عالمياً بمطاعم الشيف التركي «نصرت غوشكيه» حبيب الملح، والشهير بـ «رشة الملح» الغريبة. وأشارت «بيزنس تايمز» إلى أن مصادر مطلعة، قالت إن الملياردير التركي فيريت شاهينك، والمؤسسين المشتركين نصرت جوكسي وميثاد إردم، قد يبيعون حصة مدمجة لفرد أو مجموعة من المستثمرين من سلسلة المطاعم الأشهر عالمياً ، وفقاً لما نقلته صحيفة القبس الكويتية .

وكشفت الصحيفة عن أن هناك اهتماماً قوياً من قبل مستثمرين دوليين بالشراء، ولفتت إلى أن هناك مستشاراً مالياً سيقوم بتقييم العطاءات المحتملة. ووفقًا لمصادر مطلعة على مناقشات المبيعات، قد يصل تقييم سلسلة Nusr-Et كمؤسسة قائمة بذاتها إلى مليار دولار أميركي أو أكثر. وتأسست شركة «نصر إيت» عام 2010 في إسطنبول من قبل الجزار التركي نصرت غوكشيه، وتدير الشركة مطاعم لحوم وبرغر في نيويورك وميامي ودبي وفي جزيرة ميكونوس اليونانية. حققت الشركة أرباحًا قبل الفوائد والضرائب والإهلاك بلغت نحو 70 مليون دولار أميركي هذا العام، وتكافح من أجل سداد ديونها من العملات الأجنبية.