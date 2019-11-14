شاهد: الإعلامية مها منصور تفتح النار على مشهورات سناب اللاتي يمثلن الهوية السعودية بطريقة لاتليق...

شنت الإعلامية “مها منصور” مذيعة برنامج “سيدتي” المذاع عبر فضائية “روتانا خليجية”، هجومًا على المشهورات اللاتي يمثلن السعودية بمواقع التواصل بشكل غير لائق.

وقالت “منصور” في المقطع: “لما انتِ تكوني من مجتمع له وزنه وله عاداته وتقاليده وأسسه وتاريخه، ما تطلعين للناس بهذا المنظر، ما تطلعين بهذه التفاهة، أنتِ لكي شخصيتك حياتك الخاصة أنتِ حرة فيها، ما تطلعي على الناس تمثلي مجتمع كامل ويتابعوكِ ملايين من جميع أنحاء العالم من الخليج وغيره ويقولون هؤلاء بنات السعودية”.

واستنكرت الإعلامية السعودية هذا الفعل بقولها: “والله أنتِ لا تمثلينا، ولا تمثلين حتى قبيلتك، عمومًا حياتك الخاصة لكي “روحي والقلب داعيلك” ، أما حياتك العامة ما هي لكي، والناس راح تتكلم عنها”.

وحول إدعاء بعض المشهورات كونهن سعوديات، أوضحت “المنصور” أن “اللي خرجت لأجل تزيد من عدد معجبيها تقول أنا سعودية، وهي لا سعودية ولا تمت للسعودية بصلة، أتعلمت كلمتين تطلع تقول أنا سعودية”.