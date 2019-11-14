شاهد: أول ظهور لـ رؤى الصبان وهي حامل.. وردة فعلها لحظة معرفتها بجنس المولود

نشرت الإعلامية رؤى الصبان فيديو، يعود إلى مرحلة ما قبل إنجاب إبنتها شيخة، يكشف حملها وجنس مولودها.
رؤى الصباح التي لم يسبق لها أن نشرت اي صور خلال حملها ولم تتحدث عنه في الإعلام بل حرصت على إخفاء هذا الحدث السعيد، أعلنت قبل عدة أيام عن ولادة طفلتها الاولى التي إختارت لها إسم شيخة، كما أوضحت في منشور عبر حسابها على “إنستقرام”.
يشار إلى أن رؤى الصبان تزوجت من زميلها الإعلامي السعودي حمود الفايز في شباط\فبراير 2018 وهما أصبحا أبوين لأول مرة مع ولادة طفلتهما شيخة.
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