إلغاءُ حفل محمد عسّاف وحلا الترك في موسم الرياض!

أعلنتْ شركةُ “بلاتينيوم ريكوردز” عن اعتذار كل من الفنان الفلسطيني محمد عساف والفنانة البحرينية حلا الترك عن إحيائهما حفلاً غنائيًا على مسرح “ونتر وندرلاند” ضمن فعاليات موسم الرياض المقام حاليًا بالسعودية، والذي كان مقررًا الجمعة المقبلة، مشيرةً إلى أن سبب الاعتذار خارج عن إرادتهما، دون توضيح الأسباب التي دفعتهما لذلك. وقالت الشركة: “نظرًا لظروف خارجة عن إرادتنا اعتذر كل من الفنان محمد عساف والفنانة حلا الترك عن إحياء حفل ونتر وندرلاند في مدينة الرياض”.

وأضافت: “لذا فقد تقرّر تأجيل موعد الحفل، كما نأمل من الجمهور الكريم التوجه لأقرب فيرجن ميجا ستور لاسترداد قيمة التذاكر المباعة.. وسيكون لهم أولوية الشراء في الموعد الجديد.. شاكرين لكم تفهمكم”. وكان هذا الحفل سيكون الأول لحلا الترك في المملكة العربية السعودية بعد إحيائها للعديد من الحفلات داخل عدد من الدول العربية خلال الأعوام الماضية، وكان آخر عمل قدّمته “حلا” مع “بلاتينيوم” من خلال أغنية “خالي بلاش” وطُرحت في منتصف أبريل الماضي. كما كان سيعتبر بمثابة عودة للفنان الفلسطيني محمد عساف إلى الرياض مجددًا بعد مرور 9 أشهر على حفله الذي تم إلغاؤه بسبب مشاكل تنظيمية، والذي كان يُحييه ضمن فعاليات مهرجان “عبيّة” نهاية يناير الماضي.

يُذكر أن حلا الترك قد أثارت الجدل مؤخرًا بعد ظهورها في مقطع فيديو مع والدها المنتج البحريني محمد الترك، حيث كانا يستقلان سيارة ويتفاعلان على أغنية “إنساي” التي طرحها محمد رمضان وسعد لمجرد على طريقة الديو الغنائي. وأظهر مقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر “إنستغرام” افتعال الثنائي حركات إيمائية توحي بأنها موجّهة لمنى السابر، والدة حلا وطليقة المنتج البحريني، وهو ما أكده المتفاعلون مع المقطع. وتعيشُ حلا الترك حاليًا مع والدها المنتج البحريني محمد الترك وفق حكم نهائي يُفيد بمنحها حرية الاختيار بأن تعيش مع والدها أو تختار الاستمرار مع والدتها منى السابر، بعد بلوغها سن الرشد، حيث اختارت حلا العودة إلى الحياة مجددًا مع والدها بعدما تصالحت معه، ونشرت العديد من الصور التي تجمعها به وبشقيقتها غزل ابنة دنيا بطمة.