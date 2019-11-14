ماجدة الرومي تقدم أحدث أغانيها من دبي "الأرض ستبقى عربية"

جمهور اوبرا دبى كان على موعد مساء الاربعاء مع نجمة الغناء العربى المطربة الكبيرة ماجدة الرومى التى تألقت طوال ساعتين من الغناء الجميل.

قدمت الرومي مجموعة من الاغانى والقصائد التى تعكس مشوارها الكبير مع الغناء،حيث أحيت حفل تحدى القراءة العربى.

شهد الحفل إطلاق أغنية جديدة بصوت المطربة اللبنانية ماجدة الرومي بعنوان "الأرض ستبقى عربية"، لتكون رسالة أمل وعلم إلى كل العالم العربي، وهي من كلمات الشاعر والمنتج والمؤلف المصري مدحت العدل، صاحب كثير من الإنتاجات الفنية العربية من أبرزها "أوبريت الحلم العربي" الذي يعد من أشهر الأغاني الوطنية العربية ومن لحان وتوزيع الموسيقار ميشال فاضل الذي يعد أحد أشهر الموسيقيين اللبنانيين وعازف البيانو في فرقة السيدة فيروز وصاحب البصمة في الكثير من الأعمال المتميزة لمجموعة من أهم الفنانين العرب.

وتبلغ مدة أغنية "الأرض ستبقى عربية" 7 دقائق وتسلط الضوء على آمال العالم العربي وتطلعات الجيل الجديد لغد أفضل، وقد تم تسجيلها في ثلاث دول بمشاركة أوركسترا كييف بقيادة المايسترو وعازف التشيللو الشهير دميتري يابلونسكي والتي تضم كوكبة من أبرز الموسيقيين الأوكرانيين الحائزين على جوائز عالمية وقامت بإخراج الأغنية المخرجة إنجي جمال صاحبة البصمة في الكثير من الأعمال الفنية المصورة المتميزة لمجموعة

من أهم الأسماء العربية المعروفة في مجال الفنون.

وتمثل الأغنية التي تتضمنها الاحتفالية الختامية لتحدي القراءة العربي رسالة أمل إلى العالم بصفة عامة والشباب العربي بصفة خاصة فالرسالة التي تحملها هذه الأغنية ذات معاني قوية ستجعلها خالدة للأجيال القادمة.

شهد الحفل الختامي مشاركة أكثر من 3 آلاف شخص من المسؤولين وأعضاء الوفود المشاركة من جميع أنحاء العالم .

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ووجهت ماجدة الرومي خلال الحفل رسالة إلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبى قائلة:"أنا سعيدة جداً بأن أشارك معكم هذه الورشة الثقافية المهيبة، وهى تحدى القراءة العربى".

وأكملت ماجدة الرومي قائلة: "سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أنتم تضمون إلى قلبكم أولادنا القادمين من العالم العربى كله، وتضمون إلى قلبكم مستقبل الوطن العربي، صاحب السمو، أنتم تمدون يدكم لتعمروا وتبنوا وترفعوا البناء، في الوقت الذي نرى فيه مئات الأيادي في العالم العربي تسعى إلى التدمير والتخريب".

وأضافت ماجدة الرومي "لا أستطيع عدم التأثر والتوقف عن التعبير لكم عن تقديرى واحترامى، واسمحوا لى أن أشكركم باسم الإنسان،

واسم أخوتنا وأهالينا القادمين من لبنان وكل العالم العربى والذين يعيشون في الإمارات وكأنهم فى أوطانهم،من يعيشوا بينكم يشعروا بأنهم يعيشون في بيوتهم، نشكركم صاحب السمو، باسم الثقافة والفنون الجميلة، وباسم الأمن والأمان، وباسم هذه الواحة الجميلة، الموجودون نحن فيها، وباسم الأرض وهويتنا، وباسم الازدهار والرفاهية، ونتمنى لكم دوام عزكم وعز شعبكم الحبيب".

واختتمت ماجدة الرومي كلمتها قائلة: "صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أنتم باقون اليوم وكل يوم، وأنتم الحاضر الذى يسبق المستقبل بـ 100 عام دبي عاصمة المستقبل".

و قالت ماجدة الرومي فى حديث للصحف الامارتية قبل انطلاق الحفل : "إن الفن هو اللغة المشتركة بين شعوب العالم ومن خلال هذا العمل الغنائي الذي يكتسب طابعا عربيا بمواصفات عالمية مع مشاركة أوركسترا كييف نهدف إلى أن نترجم المشهد الحضاري للشباب العربي وهم يتنافسون في ميادين الثقافة والمعرفة والعلوم وتحويله إلى رسالة عالمية تؤكد أن المستقبل العربي يحمل العديد من الفرص لتجاوز العقبات وتحقيق الإنجازات للمجتمعات العربية والأجيال الصاعدة، فمن خلال هذه الأغنية نعبر عن طموح وآمال الشباب العربي الواعد".

وأضافت : "أنا أؤمن أن الوطن العربي غني بالمؤهلات الطبيعية والبشرية التي تعكس جمال وطننا العربي من المحيط إلى الخليج، كما أن الأجيال الصاعدة تزخر بالمواهب الفذة في شتى الميادين والتي يجب أن تسخر لخدمة أوطاننا فهم أمل المستقبل معربة عن سعادتها بالمشاركة في احتفالية تحدي القراءة العربي والتي ساهمت في خلق حراك ثقافي ومعرفي غير مسبوق في أوساط النشء والشباب العرب داخل الوطن العربي وخارجه".