تراند اليوم : أسرار فسخ خطوبة تامر عاشور و ملكة جمال الكون دارين حلمي

أعلن الفنان المصري تامر عاشور، انفصاله عن ملكة جمال الكون لعام 2019 دارين حلمي، وذلك بعد خطوبة استمرت قرابة 3 أشهر فقط؛ ما أثار جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أنهما كانا يحضران لحفل زفافهما نهاية العام الجاري.

وقال تامر عاشور في تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع ”تويتر“: ”الحمد لله رب العالمين على كل شيء، تم فسخ الخطوبة من دارين حلمي وأتمنى لها كل التوفيق“.

وتأكيدًا على الانفصال قالت دارين حلمي: ”الحمد لله فسخت خطوبتي من تامر عاشور وأتمنى له التوفيق“.

ونشرت حلمي صورة عبر حسابها على ”إنستغرام“ من خلال خاصية ”الاستوري“، مستعينة بآية قرآنية تقول: ”وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئًا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون“.

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وأحدث إعلان الانفصال بهذه الطريقة ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ ما دفع الفنان المصري إلى حذف تغريدته بعد دقائق، وهو ما أثار تكهنات بأن ما حدث بينهما مشادات بسيطة وعادت المياه إلى مجاريها.

ولكن ما نشرته دارين حلمي أكد الانفصال، إضافة إلى أن البعض لاحظ حذف كل منهما صورهما عبر ”إنستغرام“ والتي التقطاها سويًا وانتشرت عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن المعروف أن الفنان تامر عاشور وملكة جمال الكون لعام 2019 دارين حلمي، جمعتهما قصة حب تكللت بالخطوبة في سبتمبر الماضي.. إذْ أقاما حفلًا صغيرًا اقتصر الحضور فيه على العائلتين.

وتزوج المطرب تامر عاشور مرة واحدة من سمر أبو شقة، ورزق منها في شهر فبراير الماضي بطفلته الأولى واختار لها اسم ”أيام“ تيمنًا بعنوان ألبومه الغنائي الأخير الذي طرحه في مارس الماضي، إلا أنهما انفصلا.