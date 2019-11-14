صور جديدة من كواليس “هوس” لـ عابد فهد

متابعة بتجـــــــــــرد: يواصل النجم السوري عابد فهد تصوير مشاهده في مسلسل “هوس”، المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.
ويشارك عابد فهد الجمهور عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي بين الحين والآخر، بصور من كواليس التصوير.
وكان عابد قد كشف في لقاء مع برنامج “ترانديغ بالعربي” عن أنه يلعب دور “طبيب تجميل” في العمل.
مسلسل “هوس” مؤلف من 10 حلقات ستُعرض بعيدًا عن السباق الرمضانيّ، وهو من كتابة نايا الأحمر، إخراج محمد لطفي وإنتاج سوري مشترك لشركتيّ “غولدن لاين” و”آي سي ميديا”.
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