بعد تعرضها للتنمر.. سيلينا غوميز تكشف المرض الذي سبب زيادة وزنها

متابعة بتجــــــــــــرد: كشفت الفنانة العالمية سيلينا غوميز تعرضها للنقد القاسي بسبب زيادة وزنها. وأشارت إلى ذلك خلال استضافتها في حلقة من برنامج Giving Back Generation مع الإعلامية راكيل ستيفنز.

وقالت النجمة الأميركية، 27 عاماً: “حصل ذلك بسبب الأدوية التي عليّ تناولها لسائر أيام حياتي”، مضيفة أن ذلك يرتبط بإصابتها بمرض الذئبة.

وأشارت إلى أنها تشعر بالأسى الشديد بسبب تعرضها للكثير من الانتقادات. وأضافت: “لاحظت فعلاً أن الناشطين هاجموني. في الواقع إنها حقيقتي. وبالفعل لم أستطع السيطرة على الأمر وقد أزعجني كثيراً. لقد أثر فيّ هذا فعلاً”.

ويذكر أن الفنانة قاطعت في وقت سابق مواقع التواصل الاجتماعي وعادت أكثر قوة من قبل بحسب تعبيرها. ويشار إلى أن الذئبة هو مرض التهابي مزمن يسبب مهاجمة الجهاز المناعي لأنسجة الجسم وأعضائه.

ومن أعراضه التعب وارتفاع درجة الحرارة وزيادة الوزن وانتفاخ المفاصل وظهور الطفح على شكل فراشة على الوجه وتساقط الشعر وصعوبة التنفس وألم الصدر وجفاف العينين اضافة إلى الشعور بالقلق والاكتئاب وضعف الذاكرة.