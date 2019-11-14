متابعة بتجــــــــــــرد: لا تزال تداعيات إعلان الفنان رامي جمال لإصابته بمرض البهاق، تلقى تفاعلاً كبيراً من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة من زملائه الذين أسرعوا بالوقوف بجانبه ودعمه في مرضه مما ساعده على اكتساب الثقة في نفسه ومتابعة نشاطه الفني ومواجه الجمهور بمرضه.

وفي رد فعل لموجة الحب والتأييد التي أعلنها جمهوره وزملائه، أعلن رامي عبر حسابه على “إنستجرام”، أنه سيدعم جميع مرضى البهاق، داعياً لضرورة التوعية بتفاصيل المرض وأنه غير معدٍ، كاتبا: “لو اترفضت بسببه في شغل ابعتلي ونعرّف الناس اسم المكان اللي مفيهوش إنسانية ده.. لو أنت أو أنتي اترفضتم من اللي هتتجوزوه بسببه.. أنتم الكسبانين اللي يبص على لون جلدك قبل لون قلبك إنسان فاضي ميتعاشرش”. وتابع: “ياريت كل الناس يبقا عندها الحظ والدعم اللي شوفته منكم والدعم من ساعة ما كتبت.. والتليفزيون مبيتكلمش غير عليا.. دكاترة جلدية مشكورين عرضوا علاجي وأنا بقولكم كتير أولى مني بالعلاج المجاني، وشايف ناس كتير بدأت حملات توعية آه متأخرين بس كويس أنهم بدأوا”. وأضاف: “أنا مش هسكت وهعمل أغاني وحملات توعية عنه ومش هسكت إلا لما يبقا البهاق من علامات الجمال.. أنتم طمعتوني بالتحضر والرقي اللي شفته وبقت مسؤولية إني أنجح وأبقى صوت لكل اللي اتميزوا بيه وادعمهم وأشوف فرحتهم زي ما فرحتوني”.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد دعم نجوم الفن له.. رامي جمال: سأدعم كل مرضى البهاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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