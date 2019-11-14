شيماء هلالي تقرر العودة إلى الفن: أعتذر عن غيابي

متابعة بتجــــــــــرد: قررت الفنانة التونسية شيماء هلالي العودة إلى الساحة الفنية، بعد فترة من الغياب، مبررة ان سبب إبتعادها يعود لظروف شخصية لم تكشف عنها، واعدة الجمهور بأنها سوف تعمل خلال الفترة المقبلة من أجل التحضير لمجموعة من الأغاني الجديدة.

قرار العودة أعلنته شيماء هلال عبر حسابها على موقع “إنستقرام” من خلال منشور قالت فيه “أعتذر عن غيابي عنكم الفترة الماضية، ولكن لأسباب شخصية كان هذا الغياب، والحمد لله على كل شيء، إن شاء الله الفترة المقبلة تحضيرات لأغانٍ جديدة، وحتى تهدأ الأوضاع في المنطقة العربية نباشر بالطرح، وإن شاء الله نعوضكم عن التقصير، بحبكم برش”.

يشار إلى أن آخر أعمال شيماء هلالي ميني ألبوم بعنوان “بتقوم” طرحته العام الماضي.

وكانت شيماء هلالي قد أعلنت زواجها العام الماضي من شاب ألماني يعيش ويعمل في دبي.