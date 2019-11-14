مالوما يُغني لأوّل مرّة في المملكة العربية السعودية

متابعة بتجــــــــــــرد: يحيي النجم الكولومبي العالمي مالوما أولى حفلاته في المملكة العربية السعودية، خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

ومن المقرر أن يلتقي مالوما الجمهور في المملكة العربية، ضمن فعاليات “مهرجان الدرعية” الموسيقي، حيث سيقدّم أجمل أغنياته بعد سباقي “فورمولا إي الدرعية” في 23 الشهر.

وفور انتشار الخبر أعرب هرع محبّو مالوما في السعودية إلى التعبير عبر مواقع التواصل الإجتماعي عن سعادتهم بلقائهم لأوّل مرّة، فتصدّر هاشتاغ “مالوما في الدرعية” قائمة العبارات الأكثر تداولًا في المملكة العربية.

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وكان مالوما قد أطلق مؤخرًا ألبومه الجديد “11:11” عبر المتاجر الرقمية الكبرى.

ويتضمن الألبوم 16 أغنية من بينها أغنيات طرحها على طريقة السينغل في الفترة الماضية وأخرى يقدّمها على طريقة الديو بمشاركة عدد من الفنانين ومنهم مادونا، مارادونا وريكي مارتن.

تجدر الإشارة إلى أن مالوما يعتبر من أشهر الفنانين العالميين على الإطلاق حيث يتمتّع بجماهيرية جارفة في مختلف أنحاء الأرض وهو ما يظهر بوضوح في حفلاته التي تستقطب الملايين يوميًا.