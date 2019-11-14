شيرين عبد الوهاب تعود بألبوم جديد.. وهذه التفاصيل

متابعة بتجـــــــــرد: تبتعد النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب خلال الفترة الراهنة عن الأضواء، حيث تتفرغ للعمل على ألبومها الغنائي الجديد.
وبحسب مصادر خاصة بموقعنا، تتواجد شيرين لساعات طويلة يوميًا في الإستوديو، حيث تسجّل الأغاني المنتظرة.
وتخطط شيرين عبد الوهاب لإطلاق الألبوم الجديد مع بداية عام 2020، وكانت قد وعدت الجمهور بعودة قوية إلى الساحة الفنية، بعد أن غابت خلال موسم الصيف الماضي.
تجدر الإشارة إلى أن شيرين عبد الوهاب طرحت ألبوم “نساي” في عام 2018، وقدّمت بعده أغنية “يا بتفكر يا بتحس” باللهجة اللبنانية وهي مسلسل “خمسة ونص”، كما وأطلقت مؤخرًا أوّل أغنية خليجية بعنوان “الحب خدعة”.
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