نانسي عجرم تحذر من الفتنة بين اللبنانيين وتوجه لهم هذه الرسالة

متابعة بتجــــــــــــرد: في ظلّ الأوضاع الصعبة الراهنة والمرحلة الدقيقة التي يمّر بها لبنان، وجهت النجمة اللبنانية نانسي عجرم رسالة إلى المتظاهرين في الشوارع والطرقات، تمنت من خلالها أن لا يسمحوا لأي أمر يؤدي إلى تفرقتهم.

وشدّدت نانسي على ضرورة أن يحمي اللبنانيين بعضهم البعض، وقالت: “ممنوع الخي يقتل خيو”، وتابعت: “لبنان ما بيحمل ولا نقطة دم، ما تسمحوا لشي يفرقنا، ما بدنا نفقد ولا شخص من بيناتنا، يا رب احمي بلدنا”.

نانسي تطرقت في كلامها إلى الأحداث الأخيرة التي شهدتها الساحة اللبنانية، والإعتداءات المسلحة التي شهدتها بعض المناطق في لبنان، فرفعت الصوت بوجه هذه الممارسات الشنيعة والقتل والدمار وقالت: “ما تسمحوا يحترق قلب إم على أولادا، ما تسمحوا يفقد ولد أهلو”.

وأشارت إلى أن وحدة اللبنانيين، هي السبيل الوحيد للخروج من الأزمات، وإعادة بناء الوطن فكتبت: “لبنان ما بيرجع إلا بوحدتنا، مسؤوليتنا نحمي بعض ونحمي بلدنا”.

تغريدات نانسي عجرم لاقت تفاعلًا كبيرًا بين الجمهور، فأعاد اللبنانيون نشر كلامها ونوهوا في تعليقاتهم إلى أهمية أن يتمتع الجميع بالوعي والحس الوطني في هذه المرحلة، أمّا المتابعون العرب والأجانب فتمنوا أن تتحسن الأوضاع في لبنان بأسرع وقت ممكن.