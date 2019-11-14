مجسّم من ذهب للأمير بدر بن عبد المحسن.. وهذه إنجازاته لعمالقة الفن! (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

قدّمت الهيئة العامة للترفيه في السعودية تكريمًا خاصًا للأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن، في ليلة حملت في طياتها الأدب والثقافة، مساء الثلاثاء، نظرًا لمسيرته الشعرية الحافلة والتي كانت منبعًا لأغاني عمالقة الفن في المملكة وخارجها.

رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ سلّم الأمير الشاعر عبد المحسن في "ليلة بدر" ضمن فعاليات موسم الرياض 2019، ووسط حضور كوكبة من النجوم، مجسَّمًا بالذهب الخالص، وأشار تركي إلى أن كل المكان الذي أقيم فيه الحفل مصمم خصيصًا له، وللفن والثقافة التي قدمها الأمير على مدار أكثر من 60 سنة.

ويعدّ الأمير بدر بن عبد المحسن شاعرًا معروفًا على الساحة السعودية والعربية، وهو أحد أبرز روّاد الحداثة الشعرية في الخليج العربي، له مجهودات كبيرة في وضع نصوص أدبية ذات مستوى راق تجمع بين الغزل والفخر والرثاء والواقع الاجتماعي والسياسي للمملكة والعالم العربي.

وأشرف الأمير على الكثير من الأعمال الوطنية في كتابة النصوص كان آخرها مهرجان الجنادرية عام 2009، كما عُيّن سنة 1973 بمنصب رئيس الجمعية السعودية للثقافة والفنون، وعين أيضًا رئيسًا لتنظيم الشعر في المملكة.

واحتك الأمير بدر ببعض الشعراء الكبار في المملكة كان من بينهم محمد العبد الله الفيصل، خالد الفيصل، خالد بن يزيد، محمد بن أحمد السديري، وعبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود، وغيرهم الكثير. وعلى الصعيد الفني من الملحنين سراج عمر، محمد شفيق، سامي إحسان، وعبد الرب إدريس.

أما أعماله مع عمالقة الفن فهي زاخرة، كيف لا وقد غنّى فنان العرب محمد عبده 34 قصيدة من كتاباته، خلال السنوات الماضية، حظيت بتفاعل واسع، ولا زال الجمهور يسمعها حتى الآن.

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ومن أبرز قصائد الأمير الشعرية التي أداها فنان العرب بصوته، صوتك يناديني، أبعتذر، الرسايل، ردي سلامي، جمرة غضى، كل ما أقفيت، لا تجرحيني، مركب الهند، مجنونها، وين أحب الليلة، رسالة إلى من يهمها أمري، أنا حبيبي، خواف، الفجر البعيد، حسايف، مرتني الدنيا، ارفض المسافة، عطني في هواك الصبر، مابقى لي قلب، الله العالم، بحر العيون، وحدك، عالي السكوت، خريف، رماد المصابيح، خجل، عمري نهر، خضار البحر، يا غافية قومي، انا سمعت اسمك، هام السحب، سيوف العز، حدثينا ياروابي، عوافي.

فيما كان نصيب الفنان طلال مداح من قصائد الأمير 23 أغنية، وهي ما أطولك ليل، الهوى لو تمنى، عطني المحبة، زمان الصمت، صعب السؤال، ليلة تمرّين، الموعد الثاني، زل الطرب، الله يعلم، يا طفلة تحت المطر، قصت ظفايرها، سيدي قم، عز الكلام، لابكا ينفع، يا ويلاه، تذكرتك وابي النسيان، الاختيار، سوالف ليل، نجمة ونهر.

وأدى عبادي الجوهر قصائد على الميهاف، لليل احبك، على النوى، كلهم راحو، المزهرية، المرايا، قال السراب، كفاك غرور، ليلهم طال، أول ليله، سافرو ولا ودعو، سوالف رحلتي، انا احبك، لا من غديتي شمس، ما أبيه، السهر والخوف، ناعم يا ندى، لا تقول، ليل البعاد، مدري.

ثلاثة أغان قدمها الفنان عبد المجيد عبد الله، وهي تخيل، موت وميلاد، طفلة وطفل. وأغنيتان لنوال الكويتية: لا تجي الليلة وانت ولا الموت، و5 أغان للفنان عبد الله الرويشد، وهي وحدك لي، نسيت الزمن، صدقيني، انتي حلم، اللي حصل. و4 أغان للفنان خالد عبد الرحمن وهي عقد وسوار، على النوى، ليل التجافي، عوّد الليل. وثلاثة أغان للفنان راشد الماجد وهي المسافر، الحل الصعب، البتول.

وقدّم الفنان كاظم الساهر من قصائده كل من ناي، صور، الجريدة، ممكن توصلني. وقصيدة لا انت حارس للنجوم أدّاها الفنان صابر الرباعي، وقصيدة أعلق الدنيا غنتها أصالة نصري. وكلنا سلمان اختارتها ديانا حداد.