نجل ملاك الكويتية يتعرض للضرب في المدرسة.. والفنانة تهدد بالتصعيد!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - توعدت الفنانة ملاك الكويتية، المسؤولين في مدرسة ابنها بفضحهم أمام الرأي العام وذلك بعدما تعرض للضرب من أحد طلاب المدرسة دون تدخل من المشرفة على الطلاب.

وقالت ملاك الكويتية، في مقطع فيديو بثته عبر حسابها على تطبيق سناب شات، إنها ذهبت إلى إدارة المدرسة لمعاتبتهم على ما حدث وتقديم شكوى إلا أنهم عاقبوها بالطرد بعدما اكتشفوا توثيقها للنقاش معهم في مقطع فيديو معربًة عن غضبها مما حدث وأكدت تحويل الأمر إلى قضية رأي عام.

وأضافت ملاك أنَّ العديد من المسؤولين في إدارة المدرسة عاتبوها على ظهورها عبر سناب شات، وشكواها المدرسة بسبب تعرض ابنها للضرب إذ قال أحدهم: "ليش تقولين وتشتكين الأمر عبر سناب شات" وبعدها تم طردها.

واستطردت ملاك الكويتية قائلة أنها لن تصمت على الأسلوب التي تم التعامل به معها ومع ابنها، مردفة: "والله العظيم لأسويها قضية رأي عام لأننا صمتنا عن أولادنا فأصبحوا مسخرة في المدارس ويتعرضون للضرب".

وهددت ملاك بالذهاب إلى وزير التربية في حال عدم الحصول على حقها، كاشفةً أنها ستلجأ لتصعيد الأمر إلى مجلس الأمة، وقالت: "هنشوف آخرتها شنو".

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وأردفت الفنانة الكويتية أنها تلقت خطابا من إدارة المدرسة أخبروها فيه بأن تقدم شكوى ضد الطالب الذي يضايق ابنها منوهةً أنها تريد تقديم شكوى في مشرفة المدرسة وهو الأمر الذي أدى إلى مشاداة بينها وبين المسؤولين.

وكانت الفنانة ملاك الكويتية قد أثارت جدلًات واسعًا بسبب عدم ارتدائها الحجاب رغم أن ابنتها ارتدته قبل أعوام وردت على هذا بالقول في إجابة لها على سؤال متابعة في مقطع فيديو قائلة: "شنو أنا مو متحجبة الله يهديني واتحجب.. بنتي متحجبة من سنتين ما سويت نفسي.. أنا للحين ربي ما هداني لما الله يهديني بتحجب".

وأضافت: "بنتي الله هداها واتحجبت عن اقتناع وللعلم أنا ما كنت أبيها تتحجب لأن الحجاب بالنسبة لي شيء عظيم قولتلها إذا لبستي ما راح تقطينه ما تلبسيه هالحين إلا إذا كنت مقتنعة".

واختتمت: "مو معناته أي غلط أنا أسويه عيالي بيشوفوني يعملوا مثلي".

وكانت الفنانة الكويتية أثارت جدلا بعد دفاعها عن مواطنها عبدالله جاسر نجم مواقع التواصل الاجتماعي الشهير بـ"عبودكا"، موجهةً النقد لمن شنوا حملة ضده بسبب رأيه الخاص بعلاقات المرأة بالرجال قبل الزواج.