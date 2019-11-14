تامر عاشور يعلن انفصاله عن خطيبته دارين حلمي.. ولاحقا يحذف التغريدة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلن الفنان المصري تامر عاشور، عن فسخ خطوبته من دارين حلمي ملكة جمال الكون لعام 2019 وذلك بعد مرور أقل من 3 أشهر فقط على خطبتهما التي تم الإعلان عنها في أيلول/سبتمبر الماضي.

ووثّق تامر عاشور الكشف عن هذا الخبر السيء لجمهوره من خلال تغريدة نشرها عبر حسابه على تويتر، حيث كتب قائلًا "الحمد لله رب العالمين على كل شئ تمت فسخ الخطوبة من دارين حلمي وأتمنى لها كل التوفيق".

من جانبها ردّت دارين حلمي، على ما أعلنه تامر عاشور، بصورة نشرتها عبر خاصية القصص القصيرة في حسابها إنستغرام، دونت فيها آية قرآنية تقول: "وعلسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئًا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون".

وأضافت قائلًة: "الحمد لله فسخت خطوبتي من تامر عاشور واتمنى لي التوفيق".

الغريب في الأمر أنَّ تامر عاشور، أثار ضجة بسبب حذفه لتغريدته التي نشرها عبر تويتر بعد دقائق ما جعل البعض يشكك في الواقعة فربما يكون الحساب قد تمت سرقته أو يوجد بينهما خلافات بسيطة وعادت الأمور لمجاريها إلا أنَّ تأكيد دارين حلمي حسم الجدل.

وإضافة إلى ذلك، قام تامر عاشور ودارين حلمي بحذف صورهما التي كانا قد نشروها عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصةً إنستغرام، الأمر الذي أكد أن ما تم إعلانه حقيقي.

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ويأتي هذا الخبر بمثابة "الصدمة" للجمهور خاصةً أنه كان ينتظر إعلانهما لموعد حفل زفافهما اللذين أكدا سابقًا أنه سيكون قبل نهاية العام الجاري، وسيدعوان فيه جميع الأصدقاء والأقارب.

وكانت قد تكللت قصة حب الفنان تامر عاشور، وملكة جمال الكون لعام 2019 دارين حلمي، بالخطوبة في سبتمبر الماضي حيث أُقيم حفل خطوبتهما وسط أجواء عائلية اقتصر الحضور فيه علي الأهل فقط.

واستقبل الجمهور خبر انفصال تامر عاشور عن خطيبته بحالة مزج بين السخرية والكوميديا مستعيرين العديد من أغانيه التي تتناول الحديث عن المجروجين مشيرين إلى أنه يغني بهذا اللون رغم أنه من أكثر الأشخاص الذي تعرضوا للجارح في حياتهم.

وكان النجم تامر عاشور، قد أحيا حفلًا غنائيًا كبيراً في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض في احتفاليات ليالي المحروسة الغنائية وسط حضور جماهيري كبير وأقيم الحفل في الـ29 من أكتوبر الماضي.

يُذكر أن تامر عاشور، تعاقد مؤخرًا مع شركة "ايرث برودكشن"، التي تملكها سارة الطباخ، لتنفيذ مشروعات غنائية كبيرة خلال الفترة المقبلة.