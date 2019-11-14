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شكرا لقرائتكم خبر عن برندان جليسون يقترب من الانضمام لـ دينزل واشنطن فى "ماكبث" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ النجم دينزل واشنطن تحضيراته من أجل المشاركة في بطولة فيلم "ماكبث"، وذلك بالتزامن مع تصويره حالياً مشاهده في فيلم The Little Things الذى يشاركه فيه النجم رامي مالك.
دينزل واشنطن ورامي مالك في كواليس أحدث أفلامهما
موقع collider بدوره نشر تقرير بخصوص ضم المخرج جوين كويل لنجوم جدد للمشاركة في فيلم ماكبث، حيث كشف الموقع عن أن هناك اتصالات جارية مع النجم برندان جليسون من أجل الإنضمام إلي أسرة الفيلم.
برندان
فيلم "ماكبث" مأخوذ عن رواية الأديب العالمي ويليام شيكسبير، وتدور أحداثها حول قائد اسكتلندي سيقوم بتجسيده دينزل واشنطن، يعترض طريقه خلال الأحداث ثلاثة ساحرات ثم يصبح ملك اسكتلندا.
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