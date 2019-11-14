حوار| خالد سليم: "دوري في بلا دليل أرهقني.. ولا خلاف مع درة"

محمد اسماعيل - القاهرة - حوار– هاني صابر:

استطاع الفنان خالد سليم أن يخطف الأنظار إليه بقوة، مع انطلاق أولى حلقات مسلسله الجديد "بلا دليل"، الذي يخوض بطولته ويقدم خلاله شخصية عمر بركات.

وعن تفاصيل الدور وصعوبات شخصية عمر بركات وتحضيراته له وحقيقة خلافه مع درة بسبب التتر، وتعاونه مع المخرجة منال الصيفي وغنائه لتتر نهاية المسلسل، كان لـ"الخليج 365" معه هذا الحوار...

-ماذا عن ردود الفعل التي تلقيتها عن شخصية عمر بركات في مسلسل بلا دليل وأغنية تتر النهاية؟

الحمد لله.. الكل أجمع أن هناك أداءً عاليا ومختلفا في دور عمر بركات، وردود الفعل من المتخصصين أو الجمهور العادي فاقت توقعاتي الحمد لله، وسعيد بتقديمي لأغنية "كلنا فاسدين"، لتكون تتر النهاية، وهي كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع وسام عبدالمنعم.

-ماذا عن استعداداتك لشخصية عمر بركات؟

جمعتني جلسات عمل عديدة مع المخرجة منال الصيفي، قبل بداية التصوير للوقوف على طريقة معينة يتعامل بها عمر بركات مع بقية الشخصيات الموجودة في المسلسل، وبمجرد قراءتي للسيناريو ذاكرت ناس معينة، أصحاب مناصب كبيرة يمتلكون "مخ تجاري" وعبارة عن أرقام، حاولت استمداد كل هذا من شخصيات موجودة في العالم بشكل عام، وفي نفس الوقت من شخصيات شاهدتها في أفلام قبل ذلك، وبعض الأعمال الدرامية هنا وفي الخارج، لتكتمل صورة الشخصية، التي يظهر بها عمر بركات في الأحداث.

-لماذا ظهرت شخصية عمر بركات بهذا العنف؟

كان مطلوبا أن يكون أداء الشخصية بهذا العنف، وفي الوقت نفسه بهذه الشياكة، والمظهر الذي يظهر فيه كالطاووس، وطول الوقت يتعامل مع الناس كلها بشياكة، وأي حاجة تحاول تهز منصبه قدام الناس يتعصب بسببها، وليس عنده حلول وسط، وشخص لا يمكن أن يمتص الغضب، فهو شخص عنيف في رد فعله فيما يتعلق بشكله ومركزه.

-ما العوامل التي جذبتك لخوض هذه التجربة دون تردد؟

إنجى علاء كتبت قصة بشكل جيد، والدور أساسي بالعمل وله مساحة كبيرة جدا، ومتشابك ومرتبط بكل الشخصيات، وجهة الإنتاج سينرجي تشجع أي شخص على العمل معها، لأنهم عارفين ماذا يفعلون بشكل جيد، وعمل للمخرجة المبدعة منال الصيفي، كلها عوامل كان لها تأثيرها في خوضي للتجربة.

Advertisements

-هل قصدتم توجيه إسقاطات بشأن الزواج من الأرملة؟

لم نقصد توجيه إسقاط حول هذا الأمر بالمسلسل، وفي حياتنا هناك أمور كثيرة بخلاف زواج الأرملة، وعلاقة الناس ببعض ليس لها صلة كونها مطلقة أو أرملة أو تعول، ومن رأيي أن الحب هو الذي يجمع الناس ببعض مهما كانت الظروف.

وماذا عن تجربتك مع منال الصيفي ودرة؟

المخرجة منال الصيفي، إنسانة شاطرة جدا، ولديها نجاحات قبل ذلك في الدراما، وتعرفت عليها في مسلسل "للحب فرصة أخيرة"، وكان المفترض أن أقوم ببطولته ولكن لظروف معينة لم استطع، فكان هناك سابق معرفة قبل العمل في (بلا دليل)، والحمد لله على نجاح تجربتنا في المسلسل.

أما الفنانة درة، فهى صديقة عزيزة عليا، واشتغلنا في أكثر من عمل، بداية من مسلسل"موجة حارة" و"بعد البداية"، وهذه التجربة الثالثة التي نتعاون فيها معا، وكانت تجربة لطيفة جدًا بيننا ونحن أصدقاء.

-ما حقيقة ما تردد عن وجود خلاف بينكما بسبب تتر مسلسل بلا دليل؟

"ليس هناك أي خلاف بيننا، وهزعل من ايه، ما دام احنا الاتنين على نفس التتر، وأسامينا موجودة على نفس اللوحة".

وماذا عن الصعوبات التي واجهتها في مسلسل "بلا دليل" ؟

كانت تكمن في طريقة الكلام التي يتحدث بها عمر بركات، والتي كانت تحتاج لطريقة معينة وأسلوب معين في ردود أفعاله العنيفة التي تصدر منه في المواقف، كونه رجل مدير بنك فكل كلامه بالأرقام والأسهم والاستثمارات، وهو ما كان يتطلب مني المذاكرة جيدا، خاصة وأنني لست شخصا عنيفا مثلما أظهر في شخصية عمر بركات، وهناك مشاهد طويلة كانت تحتوى على 3 و4 صفحات.

-ما حقيقة إجبار عمر بركات لخالد سليم على فقد وزنه؟

"كنت بخس قبل ما يتعرض عليا المسلسل، وكنت بحاول أنزل من وزني علي قد ما أقدر، ولما اتعرض عليا المسلسل كنت ناوي ابدأ في مرحلة رفع حديد، واظبط جسمي بعد مرحلة التخسيس، ولكني قررت تأجيل مرحلة الحديد لحين الانتهاء من تصوير المسلسل، خاصة أن الدور كان يتطلب هذا الجسم، لان عمر بركات شخصية ليس لديها الوقت الكافي للذهاب الى الجيم".

أخيرًا.. كيف ترى تجربة "بلا دليل" مقارنة بما قدمته من أعمال درامية في مشوارك الفني؟

الحمد لله.. كل خطوة أخطوها بتبقى للأمام، وأعتبر بلا دليل نقلة فنية وخطوة مهمة للأمام في الدراما، وهذا لا يمنع أن كل خطواتي السابقة كانت إيجابية ودفعتني للأمام، حتى وصولي لهذه المرحلة التي عليها، والنضج في التمثيل بهذا الشكل.