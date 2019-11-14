بهذه الكتب.. شافكي المنيري تكشف عن العالم الخاص لممدوح عبدالعليم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

في كتابها المليء بالحب والذكريات "أيام في بيت المحترم"، وفي الفصل قبل الأخير منه تحكي الإعلامية شافكي المنيري عن عالم خاص بزوجها الفنان الراحل ممدوح عبدالعليم لا يعرفه سواه، وعنونت شافكي الفصل بـ"عالم ممدوح"، حكت فيه عن أشياء لم يكن يقترب منها أحد إلا الفنان الراحل.

وكتبت شافكي عن كتبه التي لا يقترب منها أحد، ففي كل كتاب منها تجد إمضائه أو توقيع كاتب الكتاب عليه، لكن عبد العليم لا يغفل أن يضع في كل كتاب يوم وسنة ومكان شراء الكتاب، وهي العادة التي لم يتوقف عنها الفنان الراحل، مشيرة إلى أنه كان يشتري كتبه من سوريا والقاهرة وأحيانا من لندن.

كان الفنان الكبير يقرأ في السير الذاتية والتاريخ وكان عاشقا للروايات، يقرأ في الأدب العربي والأجنبي، فهناك في ركن المكتبة تجد رواية "انكسار الروح" للأديب المصري محمد المنسي قنديل، وكتاب "عشت لأروي" لـ جابرائيل جارسيا ماركيز، وكتاب "عشر سنوات مع فاروق" للمؤلف كريم ثابت، وغيرها.

ونرصد لكم في هذا التقرير صورا لعدد من الكتب التي احتفظ بها الفنان الراحل في مكتبته..