تراند اليوم : بيلا حديد تنشر صور جريئة للغاية تظهر منطقة حساسة من جسدها...



أثارت عارضة الأزياء العالمية من أصول فلسطينية بيلا حديد جدلًا بين الجمهور عبر صفحتها الخاصة على مواقع "إنستجرام"، بعد نشر صورًا جديدة من أحدث جلسة تصوير.

وظهرت حديد في الصور بإطلالة جريئة للغاية، إذ كانت ترتدي شورة قصير وسترة جلدية ذات أكمام طويلة بسحّاب جانبي يبدأ مغلق من على كتفها الأيمن وينزل عبر صدرها مفتوح أسفل الجانب الأيسر من جسدها العاري في لقطات مثيرة.

ومن ناحية أخرى، كانت أعلنت دراسة علمية اختيارها عارضة الأزياء الشهيرة بيلا حديد المرأة الأجمل في العالم واحتلت المركز الاول وتقدمت على شقيقتها التي تعتبر من الجميلات جيجي حديد و كل من الفنانة بيونسيه والفنانة أريانا غراندي والفنانة كاتي بيري وغيرهن.

وحسب دراسة نظرية النسبة الذهبية اليونانية، حققت بيلا معدّل 94.37 % وفقا لتصنيف ملامحها وحقق كل من ذقنها، وموقع عينيها، وجبينها المعدلات الاعلى بعد ان قاموا بمسح خرائط الوجه العلميّة.