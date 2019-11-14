تراند اليوم : على غرار المطرب رامي جمال .. فنانة شهيرة تعلن إصابتها بمرض يشوه الوجه...

بعد إعلان المطرب المصري رامي جمال إصابته بمرض البهاق الذي يتسبب في تغيير لون الجلد ، أعلنت مطربة شهيرة إصابتها بمرض الذئبة الحمراء الذي يشوه الوجه ويتسبب في سقوط الشعر.

وقالت النجمة العالمية "سيلينا جوميز" في تصريحات لها إن صحتها أصبحت متردية للغاية .

وأضافت: "أصبت بالذئبة الحمراء .. ضغطي أصبح عاليا للغاية .. والمرض تسبب في زيادة وزني بشكل لفت نظر الجمهور الذي هاجمني دون أن يعرف الحقيقة".

وتابعت: "أصبت بالمرض منذ فترة لكن حان الآن وقت إعلان الحقيقة للجمهور".

