بعد أكثر من نصف قرن.. شاهد: موسيقيون يفجرون مفاجأة بشأن أغنية “الأطلال” الشهيرة لأم كلثوم!

فجر موسيقيون مصريون مفاجأة من العيار الثقيل بشأن أغنية “الأطلال” الشهيرة التي غنتها الفنانة الراحلة أم كلثوم في عام 1966.

وأكد مجموعة من خبراء الموسيقى في إحدى حلقات برنامج الإعلامية منى الشاذلي، أن الأغنية الشهيرة قد غنتها المطربة نجاة علي بتلحين “محمد فوزي” بنفس الكلمات والعبارات قبل أكثر من 10 سنوات من شهرتها بصوت أم كلثوم. وأضاف أحد الضيوف من الخبراء أنه دائماً ما يسعى لشراء التسجيلات النادرة التي ربما لا يعرف عنها الكثيرون شيئاً مثل أغنية الأطلال وعددٍ من الأغاني والتسجيلات التي قد تحمل مفاجآت للجمهور سواءاً في طريقة غنائها أو أدائها عن طريق مطرب آخر غير المعروف.