فنانة بحرينية تهاجم متصل تسبب في بكاء فنانة كويتية بعدما سخر من وزنها الزائد !

أعلنت الفنانة البحرينية شيماء سبت، عن تعرّضها للتّنمّر، كونها من أصحاب الوزن الزائد، معلنةً مساندتها لسعاد سلمان الفنانة والإعلامية الكويتية بمقطع فيديو وجهت لها رسالة فيه قائلةً ما أبي دموعك تنزل على شيء أنتي غالية على الناس اللي بتحبك”.

وتابعت: “ولي حق الرد على المتصل للأسف نحن في زمن به رجال وأشباه رجال ومن يتكلم في سوالف الحريم ما يعتبر رجال يعتبر من أشباه الرجال والرجل عمومًا يتحدث في الأمور التي تخص مجتمعه وتفيد وطنه أو قضية معنية”. وأضافت “انت إيش ليك بوزنها ليش ما تكلمت عن غلاء المعيشة أو الضريبة أو الأمور المعيشية ولو حرمة تكلمت بهذا الموضوع نقول غيرانة لكن رجال يتكلم إنت يعني كوميدي أو بتضحك ولا يعني بطل ولو بطل روح حارب أو جاهد”.

وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعيّ قد تداولوا مقطع فيديو لتسجيل مكالمة هاتفيّة بين الفنانة سعاد سلمان وبين أحد أصدقائها وهي تبكي بشدّة بسبب تلقيها اتصال على الهواء من أحد الجماهير طالبها فيه بمحاولة تقليل وزنها والسير على نظام غذائي.