تراند اليوم : فنان شهير يغشى عليه بعد ضربه بسبب فتاة “فيديو”

علي غرار فيلم” البحث عن فضحية” للفنان المصري عادل أمام، روي المطرب المصري محمد حماقي قصة حب الأول وهو في الصف الثاني الابتدائي بعد تعرضه لضرب مبرح.

وكشف حماقي التفاصيل خلال لقائه في كواليس برنامج ” The Voice ”، حيث قال إنه أعجب بزميلة له في المدرسة وللفت نظر هذه الفتاة لكي تحبه وتعجب به استعان بطريقة الفنان ” عادل إمام ” في فيلم البحث عن فضيحة، حيث قرر أن يظهر نفسه بطلا أمامها وإنه قرر أن يلعب رياضة الجودو مع أحد زملائه والذي كان يمارس هذه الرياضة بينما محمد حماقي لا يعلم عنها شئ .

وطلب حماقي من زميله أن تجرى بينهما مباراة وكانت أمام جميع زملائهم .. وكانت النتيجة أن تم ضربه من قبل زميله وسقط على الأرض مغشيا عليه .

أما الفتاة فذهبت للحديث معه بعد ذلك حيث شعرت بالشفقة تجاهه .