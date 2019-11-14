هنيدي يؤكد أن هيثم أحمد زكي قصة حزينة جدًا

وصف الفنان محمد هنيدي وفاة الفنان هيثم أحمد زكي بالمصيبة التي أصابت الجميع.

وفي مقابلة مع برنامج MBCTrending على هامش مشاركته في فعاليات موسم الرياض، قال محمد هنيدي إن هيثم أحمد زكي قصة حزينة جدا بالنظر إلى شبابه وظروفه، لكن ربنا برد قلوب محبيه بمظاهرة الحب والدعوات من كل العالم العربي، فكان يوم عزائه عرسا، وهو إن شاء الله في مكان أفضل.

وغيَّب الموت الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، في الساعات الأولى لصباح الخميس الماضي ، عن عمر 35 عاما.

وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكي بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان الشاب، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئي بأن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية.

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وبدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي، ليقوم في العام التالي ببطولة فيلم "البلياتشو"، ثم توالت أعماله الفنية انتهاء بمسلسل "علامة استفهام" في رمضان 2019، والذي يعد آخر أعماله.

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