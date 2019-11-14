حماقي يؤكد أن أول تجربة إعجاب في حياته كانت على طريقة "البحث عن فضيحة"

روى المطرب المصري، محمد حماقي، قصته مع أول فتاة أعجب بها في حياته، والتى كانت زميلته في المدرسة بالصف الثاني الابتدائي، موضحًا أنه خاض التعارف بطريقة عادل إمام في فيلم "البحث عن فضيحة"، من أجل لفت نظرها ويظهر بطولته في اللعب أمام أحد زملائه الذي كان يمارس رياضة الجودو، لكنه لا يعلم شيئًا عن تلك اللعبة فكانت النتيجة أنه تم ضربه من قبل زميله وسقط على الأرض مغشيًا عليه.

وأضاف حماقي خلال لقائه في كواليس برنامج The Voice الذي يشارك ضمن لجنة تحكيمه، أن تلك الفتاة تحدّثت معه بعد ذلك لأنها شعرت بالشفقة تجاهه.



ويشارك محمد حماقي في الموسم الخامس من برنامج The Voice الذي يُعرض عبر قناة mbc وتضم لجنة تحكيمه راغب علامة من لبنان وأحلام من الإمارات وسميرة سعيد من المغرب.

وتتّجه شركة "روتانا" للتعاقد مع الفنان محمد حماقي، خلال الفترة المقبلة في ظل النجاحات المتعدّدة التي حققها الفنان المصري مؤخرًا ومشاركته في برنامجيْ "ذا فويس" و"ذا فويس كيدز" إضافةً إلى تطويره من نفسه وإحياء العديد من الحفلات الفنية في الخليج.

وكشف مصدر مقرّب من داخل شركة "روتانا" في فرعها بالقاهرة في تصريح خاص لـ"فوشيا"، عن تفكير الشركة في التعاقد مع الفنان محمد حماقي، موضحًا أن هناك جلسة جمعت مسؤولين في الشركة بالفنان المصري كشفوا فيها عن نيتهم ذلك ولكن لم يتوصّل الطرفان لاتفاق نهائي.

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واحتفل محمد حماقي قبل أيام قليلة بعيد ميلاده الـ44، وسط حضور عدد كبير من أصدقائه من الوسط الفني وخارجه، حيث فاجأته زوجته نهلة الحاجري بقالب حلوى كبيرٍ وعليه صورته وهو يغني في إحدى الحفلات، وعلى أنغام إحدى الأغاني اشتعل حفل عيد ميلاد "حماقي"، وسط تصفيق من النجوم الحاضرين الذين حرصوا على التقاط العديد من الصور التذكارية.

ومن النجوم الذين رافقوا حماقي وزوجته الاحتفال بعيد ميلاده، أحمد حلمي وزوجته منى زكي، وعمرو يوسف، وكندة علوش، وأنغام وزوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، وتامر حبيب، وأكرم حسني، وأمير طعيمة، ومحمود الليثي، وأيمن بهجت قمر وغيرهم من الأصدقاء.

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