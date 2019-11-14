خوري يخوض سباق الدراما الرمضانية من بوابة "التترات"

قال الفنان مروان خوري: إن هناك مشاورات لتقديم تترات بموسم رمضان الدارمي المقبل، لأنه أصبح مطلوبا منى ويعني لى كثيرا وأحبه وأحرص بحفلاتى على تقديم كل مجموعة الأغانى التى قدمتها عبر التترات منها: لو، أكبر أناني.

وجدير بالذكر أن الفنان اللبناني مروان خوري يكتب «كل القصائد» من وحى جمال عيون محبوبته، ويقول لها «خدنى معك»، وعندما يصف حاله في الحب يقول أنا «أكبر أناني»، حيث إنه فنان شامل روى بموهبته أغانى كبار نجوم الفن العربي، مقدما لهم الألحان والكلمات العذبة، وهو صاحب تترات المسلسلات الأشهر في عصرنا الحالي، ووجود اسمه ضمن فريق عمل الأغنية يضمن التميز والذوق الراقى والنجاح المبهر.