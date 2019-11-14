شكرا لقرائتكم خبر عن سهر الصايغ مع يوسف الشريف فى "النهاية" رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع اختيار القائمين على مسلسل "النهاية – the end" للنجم يوسف الشريف، على الفنانة سهر الصايغ لتقديم أحد أدوار البطولة النسائية بالعمل المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، ليسجل التعاون الثاني بين سهر والشريف بعدما قدما مسلسل "كفر دلهاب" في شهر رمضان 2010 من إخراج أحمد نادر جلال.



سهر الصايغ

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وفى نفس السياق تعمل شركة سينرجى على انتهاء التعاقدات مع الفنانين المشاركين في البطولة بعد ترشيحهم من قبل مخرج العمل ياسر سامي، حيث تستمر عملية التعاقدات حتى خلال فترة التصوير فى الأردن لاسيما لوجود العديد من الشخصيات في السيناريو الذي يعكف على كتابته عمرو سمير عاطف وأنهى فيه أكثر من نصف الحلقات.

وانشغلت الفنانة سهر الصايغ طوال الفترة الماضية، بعرض مسرحية "المتفائل" مع سامح حسين حيث شاركت فى 75 ليلة عرض على المسرح القومي بالعتبة، والمسرحية بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، عزت زين، آيات مجدى، تامر الكاشف، أمجد الحجار، زكريا معروف، المطرب مصطفى سامى ومجموعة من شباب المسرح القومى، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد و إخراج إسلام إمام.