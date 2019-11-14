شكرا لقرائتكم خبر عن HBO Max تختار سلسلة روايات Point Horror للعمل عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتجه سلسلة روايات Point Horror، التي تعد مجموعة من كتب الرعب الشابة التي صاغها مجموعة من المؤلفين منهم R.L. Stine و Christopher Pike، إلى الشاشة الصغيرة، حيث تعمل HBO Max على تطوير سلسلة مختارات من Point Horror.

سيتم كتابة كل حلقة من المسلسل الجديد مستوحاة من خلال أحد الكتب الأصلية، مع إضافة "إيماءة الحنين إلى التسعينيات"، الفترة التي تم فيها كتابة الروايات التي نشأت فيها الكتب.

تم طرح سلسلة Point Horror رسميًا في عام 1991، على الرغم من إعادة شركة Scholastic نشر بعض كتبهم في أواخر الثمانينيات، والتى تشمل أسماء الكتب The Lifeguard من ريتشي تانكرسلي كوسيك، The Babysitter لـ R.L. Stine، وغيرهم.

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استمرت السلسلة على مدار السنين، حتى عام 2014. ومن بين أحدث الألقاب اسم Wickedpedia لـ كريس فان إتن، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " slashfilm ".

وكان قد أعلن التقرير الذى نشر على موقع "Variety" أن أبطال مسلسل Friends سيعودون من جديد، العمل سيكون من إنتاج WarnerMedia، وكشفت المصادر إن أعضاء فريق الممثلين الأصليين جنيفر أنيستون وليزا كودرو وكورتيني كوكس ومات ليبلانك وماثيو بيري وديفيد شويمر يجرون المناقشات حاليا.

ولم تكشف المصادر عن أي معلومات أخرى حول العمل الجديد اذى سيطرح من خلال منصة HBO Max، وعلى الأرجح سوف يقوم الممثلين الذين شاركوا في المسلسل بتمثيل مجموعة من المواقف المضحكة.

ورفض كل من HBO Max و Warner Bros. Television، التعليق على الأخبار المنتشرة.