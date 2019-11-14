أحمد صلاح حسني: أعاني من فوبيا النظافة وهذه أغلى هدية حصلت عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال الفنان أحمد صلاح حسني، إن أكثر شخص يتحدث معه هي زوجته، مشيرا إلى أنها أقرب شخص لقلبه.

وتابع الفنان أحمد صلاح حسني في حواره لبرنامج "عرب وود"، أنه يعاني من فوبيا النظافة، مشيرا إلى أن أًصعب أيام حياته هو يوم وفاة والدته، وأن أغلى هدية حصل عليها هي ابنته.

وتابع حسني، أنه لا يفكر في اعتزال التمثيل لأن التمثيل مهنة لا يوجد تقاعد بها، مشيرا إلى أن أكثر التطبيقات المهمة في هاتفه هو تطبيق اليوتيوب.

وأكد صلاح حسني، أنه يتمنى العمل مع عدد من النجوم، مشيرًا أنه كان يتمنى العمل مع فتحي عبدالوهاب وحقق حلمه بمشاركته مسلسل "لآخر نفس".