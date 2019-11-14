محمد عادل إمام يوجه رسالة لجمهوره ويطلب الدعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
وجه الفنان محمد عادل إمام، رسالة إلى جمهوره، طالبهم فيها بالدعاء لكل من رحلوا عن عالمنا، وذلك بعد أيام قليلة من وفاة صديقه الفنان الشاب هيثم أحمد ذكي.
وكتب محمد، عبر حسابه على"إنستجرام"،: "طالما بتحس بالجرح تبقى لسه عايش.. طالما بتغلط تبقى لسه بتتعلم..وطالما بتسعى يبقى لسه في أمل..(أسألكم الدعاء لكل من رحلوا عن عالمنا)".
يذكر أن، محمد عادل إمام، ينتظر طرح فيلمه السينمائي الجديد"لص بغداد" في بداية العام المقبل 2020 ،ويشاركه البطولة: فتحي عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن "توتة"، صلاح عبد الله، أحمد رزق، وهو من تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.
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