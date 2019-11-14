بصورة.. نجل يوسف عيد يحيي ذكرى عيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
نشر الفنان الشاب هاني يوسف عيد، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، صورة لوالده، ليحيي بها ذكرى ميلاده.
وعلق هاني على الصورة: "كل سنة وأنت طيب يا غالى، كل سنة و أنت لسه بتضحكنا، كل سنة و لسة الناس بتدعيلك بالرحمة على قد ما أسعدتهم".
يُذكر أن الفنان الكبير اشتهر بخفة ظله، و تلقائيته وبساطة أدائه، وإفيهاته التي بقيت حتى بعد رحيله، ليُثبت أن الاستمرارية لا تعتمد على البقاء، ولكنها تعتمد على الموهبة التي لا تُنسى.
يُذكر أن الفنان الكبير يوسف عيد ولد في 15 نوفمبر 1948، ورحل عن عالمنا في 22 سبتمبر 2014.
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