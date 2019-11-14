أنغام تبدأ التحضير لألبومها الجديد.. وتجدد تعاونها مع الشاعر جمال الخولى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتعاون النجمة أنغام في أغنية جديدة ضمن أغنيات ألبومها المقبل مع الشاعر الغنائي جمال الخولي والملحن محمدي، وتوزيع أحمد إبراهيم، ومن المقرر أن يتم تسجيل الأغنية في الفترة المقبلة حسبما أكد جمال الخولي لـ"الخليج 365".
تعاون أنغام والخولي ليس الأول حيث سبق وتعاون جمال الخولي مع أنغام، فى ألبومها الأخير "حالة خاصة جدا" بأغنية " على حسك في ايامي" من ألحان خالد عز، وتوزيع الموسيقي أحمد إبراهيم.
آخر أعمال جمال الخولي أغنية "سابوك" لأصالة في ألبومها الجديد، وهي من ألحان أحمد العدل، وتوزيع عادل حقي، وتامر عاشور بأغنية "من غير ما أحكيلك"، وهي من ألحان محمد النادي، وتوزيع نابلسي، وفريق واما بأغنية بألبومهم الجديد وهى " كترت حكاياتى" من ألحان رامي جمال، وتوزيع نادر حمدي.
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