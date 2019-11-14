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مجد القاسم يطرح 10 أغنيات بألبومه الجديد فى رأس السنة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب مجد القاسم من تسجيل معظم أغانى ألبومه الجديد الذي يحمل اسم "باقة ورد" ، ويعمل حالياً على مكساج وماستر الألبوم، ومن المقرر أن يطرحه في موسم رأس السنة، ويتضمن الألبوم 10 أغنيات.

يتعاون مجد في هذا  الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين منهم سيد راضى وصلاح عطية ومحمود شوقي وباسم منير وحماده عصمت وريمون ويراهن عليه مجد، خاصة أنه يقدم فيه نوعية مزيكا مختلفة وجديدة عن أعماله السابقة كما أكد فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365".

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من ناحية أخرى يستعد مجد لطرح أول أغاني ألبومه الجديد والتي تحمل اسم الألبوم "باقة ورد"، وذلك عبر "يوتيوب"، والأغنية كلمات صلاح عطية وألحان مجد القاسم وتوزيع ريمون فايق.

يذكر أن آخر أعمال مجد القاسم كليب وطنية جديدة بمناسبة انتصارات أكتوبر، بعنوان "مصر العظيمة"، وهي من كلمات الشاعر السعودي عبد الله العصيمي، وألحان صلاح عطية، وتوزيع نوار البحيري.

 

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