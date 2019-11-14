شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محسن يتعاون مع المالكى وعبية وأمين فى أغنية بألبومه الجديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون الموزع الموسيقى أحمد أمين مع المطرب محمد محسن، في أغنية بألبومه الجديد، وهي من كلمات أحمد المالكي، وألحان محمد عبية، ولم يكشف أمين عن اسم الأغنية حتى تكون مفاجأة للجمهور، ومن المقرر أن يتم تسجيل الأغنية فى الفترة المقبلة حسبما أكد أحمد أمين لـ"الخليج 365".
وشارك محمد محسن الفنانة مي كساب مؤخرا فى فيديو كليب غنائي جديد بعنوان "أصول اللعبة" من كلمات نصر الدين ناجى، وألحان أحمد عمار، وتوزيع أسامة الهندي، وإخراج محمد رفقي.
محمد محسن شارك في إطار فعاليات المهرجان الصيفي لدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر،وتضمن برنامج الحفل مختارات من مؤلفات تراث الطرب العربي التي اشتهر بأدائها."
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