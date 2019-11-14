"بحس فيه إني رجعت طفلة".. حلا شيحة تكشف عن مكانها المفضل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الفنانة حلا شيحا، عن مكانها المفضل، الذي تلجأ له عند شعورها بأي هموم في الحياة.

ونشرت حلا، صورة لها من أمام البحر، عبر حسابها على"إنستجرام"، وعلقت: "مكاني المفضل البحر والرملة.. كل الهموم تدوب وبحس إني رجعت طفلة تاني".

يذكر أن، الفنانة حلا شيحة، شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "زلزال" بطولة محمد رمضان، ماجد المصري، ومن إخراج إبراهيم فخر.