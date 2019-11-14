محمد محمود عبد العزيز يكشف عن صورة نادرة تجمعه بوالديه

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
كشف الفنان والمنتج محمد محمود عبد العزيز، عن صورة نادرة تجمعه مع والدته ووالده الفنان الكبير الراحل محمود عبد العزيز.
ونشرمحمد، الصورة عبر حسابه على"إنستجرام"، وعلق قائلاً: "أبويا وأمى وأنا.. لما كانت الإبتسامة رسمة وشوشنا العادية من غير ما ندوس على روحنا و نرسمها بإيدينا عشان ندارى اللى فينا والوجع اللى مالينا..(أسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا)".
يذكر أن، الفنان الكبير الراحل محمود عبدالعزيز، توفى عام 2016 عن عمر ناهز الـ 70 سنة، وكانت ذكرى رحيله أول أمس الثلاثاء الموافق 12 نوفمبر، وهى الذكرى الثالثة له.
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