هند صبري تزور مخيمات اللاجئين الروهينجا (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشرت الفنانة هند صبري، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" وعبر خاصية الإستوري، صورا من زيارتها لمخيمات اللاجئين الروهينجا في مدينة كوكس بازار في بنجلاديش.

وبدأت النجمة هند صبري أمس الأربعاء زيارة إلى مخيمات اللاجئين الروهينجا في بنجلاديش، في زيارة تستمر حتى يوم السبت القادم 16 نوفمبر، وذلك وفقا للبيان الصحفي الصادر من مكتب هندصبري، وتعتبر هذه هي الزيارة الميدانية الأولى التي تقوم بها هند صبري خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ تعيينها كسفيرة للنوايا الحسنة لدى برنامج الأغذية العالمي في عام 2010.

ويعيش ما يقرب من مليون لاجئ روهينجي في مخيمات كوكس بازار، وكان أغلبهم قد وصل من ميانمار منذ عامين.

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ويدعم برنامج الأغذية العالمي الاحتياجات الغذائية لثمانين بالمائة من سكان المخيم من خلال تقديم المساعدات الغذائية المباشرة إلى جانب تقديم القسائم الإلكترونية. وقد عمل البرنامج على توسيع نطاق مساعداته المقدمة للمجتمعات المضيفة للاجئين من خلال تنفيذ أنشطة التغذية المدرسية وتوفير سبل كسب الرزق ودعم التغذية.

وسوف تلتقي هند صبري، التي تهتم بدعم القضايا الإنسانية خاصة الجوع حول العالم، خلال زيارتها ببعض الأسر من لاجئي الروهينجا وسترى بنفسها كيف يعمل البرنامج مع شركائه لدعم هذه الأسر.

كانت هند صبري قد زارت من قبل العمليات التي ينفذها البرنامج في مصر، وتونس، والأردن، ولبنان، وفلسطين، وسوريا لتسلط الضوء عليها.