حمادة هلال: "البنت دي مش بنتي"

كشف الفنان حمادة هلال حقيقة طفلته الرضيعة، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلًا: "بسم الله مشاء الله على جمال البنوته القمر دي وطبعًا مش ولد زي ما الناس فاكره.. انه ابني بس ربنا يحفظها ويخليها لاهلها هي مش بنتي بس الصورة دي عملتلي مشاكل مع ولادي وافتكروني متجوز على مامتهم ومخلف من وراهم.. بس طبعاً ربنا يخليلي مراتي وولادي وربنا يحفظ البنوته الجميله دي".

وكان حمادة ظهر، وهو يحمل طفلة رضعية، مما أعتقد البعض أنها

ابنته الرضيعة، وليتضح بعد ذلك أنها مش ابنته.

ومن ناحية آخرى يستعد الفنان حمادة هلال لطرح أغنيته الجديدة، بعنوان "أوه لا لا"، والمقرر طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة.

يذكر أن الفنان حمادة هلال شارك مؤخرًا في بطولة مسلسل "إبن أصول"، وهو من تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج محمد بكير، وبطولة كل من أيتن عامر، إيناس كامل، عماد رشاد، أحمد حلاوة، أحمد كرارة، محمد

نجاتي، إسلام إبراهيم، وفاء سالم، حمزة العيلي، وفاء سالم، كريم أبو زيد، رانيا منصور، فراس سعيد، يحيى أحمد.

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وتدور أحداث المسلسل في أجواء إجتماعية حول أبناء تمام الذي لديه أربع أبناء غير أشقاء من أمهات مختلفة لأنه كان متزوجًا أربع مرات.

وإبنه الأكبر هو رجل أعمال وصاحب شركة ألماس ومجوهرات يتزوج أكثر من مرة مثل والده، بينما الابن الثاني هو سيف ملاكم وخريج هندسة برمجيات، ويبحث عن وظيفة، ويطلب هجرة إلى خارج مصر، الأخ الثالث جمال، وهو الابن الغيور الشرير يحاول الإيقاع بين والده و أخواته و يعمل دائمًا على إفتعال المشاكل، وتدور تلك الأحداث في إطار كوميدي.