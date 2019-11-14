أحمد السقا يعلن عن بطل جديد في العنكبوت

أعلن النجم أحمد السقا عن انضمام نجم جديد لبطولة فيلم "العنكوبت"، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكشف السقا عن مشاركة النجم ظافر العابدين في بطولة فيلم "العنكبوت"، والمقرر عرضه قريبًا.

وفيلم "العنكبوت" من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال، وبطولة كل من أحمد السقا، منى زكى، ظافرالعابدين، أحمد فؤاد

سليم، يسرا اللوزي، ريم مصطفى، زكي فطين عبد الوهاب، محمود غريب، محمد لطفي، بالإضافة إلى باقة من ألمع نجوم الفن، والذين يشاركون في الفيلم كضيوف شرف.

وتدور أحداث الفيلم في فترة الخمسينيات، وينتمي الفيلم لسلسلة أفلام الأكشن والإثارة.

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وكان النجم أحمد السقا، خضع لتمارين رياضية قاسية لنقص وزنه، و>لك من أجل شخصية التي يجسدها السقا، في الفيلم، وهي بمثابة مفاجأة للجمهور.

وقام السقا بالتصوير من أعلى كوبري محور روض الفرج الجديد، وأيضًا كوبري إمبابة، الذي يفضّل السقا تصوير عدد من مشاهده عليه، خاصة إن كان سيقفز بالنيل، كما يستغل مخرج العمل عدم الزحام الذي تعاني منه القاهرة دائمًا في الفترة الحالية ليقوم بتصوير المشاهد الخارجية من العمل في بعض شوارع القاهرة.