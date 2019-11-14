إصابة أكشاي كومار بجراح أثناء التصوير.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - الخليج 365

أكشاي كومار الذي حقق نجاحًا كبيرًا في شباك التذاكر مع Housefull 4 يصور حاليًا فيلم المخرج روهيت شيتي Sooryavanshi أمام الممثلة كاترينا كايف.

في الآونة الأخيرة، شارك أكشاي كومار أول لمحة عن أغنية “فيلهال” التي تضم شقيقة الفنانة كريتي سانون، نوبور سانون. بمجرد مشاركة اللقطات، قارنها الكثيرون من الناس مع مشهده مع كاترينا كايف من فيلمهم، ناماستي لندن.

في وقت لاحق، انتقل كومار إلى صفحته على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر لتبادل مقطع فيديو مع كاترينا كايف النجمة المشاركة في Sooryavanshi قلد فيه نفس الموقف.

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في مقطع الفيديو نفسه، شوهد أكشاي وهو يضع ضمادة على ساعده، حيث أكد مصدر على إصابته في كواليس تصوير فيلم Sooryavanshi.

قال إخصائي في العلاج الطبيعي يعالج أكشاي: “لقد شد عضلة في الذراع الأيسر. قام إخصائي العلاج الطبيعي بمعالجته في المناطق المتأثرة واستمر كومار في التصوير”.

وعن جانبه الشخصي، احتفل نجم بوليوود أكشاي كومار Akshay kumar -الأكثر نجاحًا على الإطلاق بين مشاهير بوليوود- بعامه الـ52 الذي صادف في التاسع من شهر سبتمبر الماضي.