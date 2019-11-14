توتر العلاقة بين الشقيقتين كيم وكورتني كارداشيان يظهر على الملأ

رنا صلاح الدين - القاهرة - الخليج 365

يتحدث قطاع كبير من متابعي ومحبي آل “كارداشيان” عن مدى التوتر في الوقت الحالي الموجود بين كيم كارداشيان وشقيقتها الكبرى كورتني، في حفل جوائز اختيار الشعب 2019 في لوس أنجلوس هذا الأحد 10 نوفمبر.

بعد أيام قليلة من إعلان كورتني أنها سترحل عن برنامجها الواقعي، “مواكبة كارديشيانز”، بدا أن التوترات المستمرة منذ فترة طويلة بين الشقيقتين ما زالت بحاجة إلى حل.

في أثناء مقابلة جماعية ضمت الأم كريس جينر والأخت كلوي، سُئلت الأسرة من مراسلة موقع E! News جوليانا رانسك، سؤال تقليدي، اعتاد مراسلو القنوات والمواقع سؤاله للضيوف في مثل هذه الحفلات، وهو عن أسماء مصمميهم المفضلين الذين يرتدون ازيائهم.

وعندما تعثرت كورتني في الاجابة وبدأت في الاعتراف بأنها لم تكن متأكدة من كيفية نطق اسم المصمم بشكل صحيح، تدخلت كيم بشكل أحرج الجميع، وقطعت الطريق على اجابة شقيقتها الكبرى، قائلة أنهن يرتدين من إنتاج خطها الخاص طبعاً”.

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لم يكن بإمكان المعجبين سوى الرد على اللحظة المتوترة كما كتب أحدهم: “يجب أن يكون كيم دائمًا محور الاهتمام”. وأضاف آخر: “لا لزوم لها للغاية وأعتقد أنها تشعر بالغيرة من كورت”.

ووفقًا لما نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، قررت “كورتني” البالغة من العمر 40 عامًا الانسحاب من مسلسل عائلتها الشهير بعد 12 عامًا من بدايته.

وكشفت “كورتني” عن قرارها الصادم في وقت سابق، خلال لقاء مع برنامج “ET”، حيث قالت: “لقد قررت قضاء المزيد من الوقت كأم وأوفر طاقتي مع أولادي”.

وأضافت نجمة تليفزيون الواقع: “لكنني لا أحب الوداع. لأنكم سترون الكثير في الموسم الـ 18 الجديد، والذي لم يتم بثه بعد، ولكن عملية التصوير جارية حاليًا وفي هذه الغرفة”، وذلك في إشارة إلى أنها قد تظهر في الموسم.