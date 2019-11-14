الصيف مستمر عند نسرين أمين.. وحمام السباحة الحل.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

انتهزت الفنانة المصرية نسرين أمين فرصة تواجدها في أسوان وارتفاع درجة الحرارة هناك، وقررت أن تعيش أجواء الصيف مجددًا.

نسرين شاركت جمهورها في صور لها من داخل حمام السباحة، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

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الفنانة المصرية كتبت معلقة:«من الذي قال أن الصيف انتهى؟!»، وتلقت الفنانة عدد كبير من التعليقات من قبل جمهورها الذي أشاد بجمال طلتها.

نسرين أمين شاركت في الموسم الرمضاني الفائت من خلال مسلسل «زلزال»، مع الفنان محمد رمضان، حلا شيحة، وماجد المصري.

نسرين نافست في الموسم الرمضاني قبل الماضي من خلال مسلسل «ممنوع الاقتراب أو التصوير»، مع الفنان فتحي عبدالوهاب والفنانة زينة، كما شاركت في مسلسل «عزمي وأشجان»، مع حسن الرداد وإيمي سمير غانم.

نسرين أمين من مواليد عام 1984، قدمها المخرج يسري نصر الله لأول مرة في فيلم «احكي يا شهرزاد»، ومن أهم أعمالها في الدراما : «آسيا، ذات، سجن النسا، سبع وصايا، عد تنازلي، الأسطورة»، كما شاركت في عدة أفلام ومنها: «قبلات مسروقة، ولاد رزق، زنقة ستات، احكي يا شهرزاد».