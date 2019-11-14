استقبال حافل للنجم الهندي رانبير كابور في ذكرى مؤسس السيخ.. فيديو

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

شوهد رانبير كابور وهو يلوح لمعجبيه خلال زيارته لجورودوارا بمناسبة الذكرى السنوية الـ 550 لميلاد جورو ناناك مؤسس طائفة السيخ.

تجمهر محبو الممثل بالعشرات، ترحيبًا به، الذي خرج من فتحة سقف سيارته لاستقبالهم. حيث يُظهر مقطع فيديو نشر على وسائل التواصل الاجتماعي، بحر من الجماهير وقد أحاطت بسيارة رانبير.

ارتدي نجم Barfi قميص أبيض بسيط مع سروال من الجينز ونظارة شمسية وهو يزور المدينة. كما شارك المعجبون مقاطع فيديو خاصة بهم بحماس على وسائل التواصل الاجتماعي واشادوا بساطته.

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رانبير، الذي شوهد لآخر مرة في سانجو (2018)، يعمل في الوقت الحالي على مشروعين كبيرين. يجري تصوير فيلم Shamshera مع كاران مالهوترا من إنتاج أفلام ياش راج، ويضم الفيلم النجم سانجاي دوت وفاني كابور أيضًا.

وهناك أيضا فيلم براهماسترا مع عليا بهات، من إخراج ايان موخرجي، تحت شعار دراما للإنتاج، يشارك في بطولة الفيلم أميتاب باتشان، وناجارونا أككينيني، وديمبل كاباديا، وموني روي.