حفل توقيع كتاب «أيام في بيت المحترم» لشافكي المنيري بحضور نجوم الفن.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أقيم حفل توقيع كتاب “أيام في بيت المحترم” للإعلامية المصرية شافكي المنيري، والذي يتناول قصتها مع زوجها الفنان الراحل ممدوح عبدالعلي، وذلك في أحد الفنادق الكبرى.

الحفل شهد حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة، وكان من بين الحضور نبيلة مكرم عبيد وزيرة الهجرة، والفنانة إلهام شاهين، والفنانة هالة صدقي والإعلامية هالة سرحان، والإعلامية سهير شلبي، والمخرج مجدي أبو عميرة الذي قدم مع عبدالعليم مجموعة من الأعمال منها “الضوء الشارد”.

كما حضر المهندس أسامة الشيخ، والإعلامية نشوى الحوفي، والدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، والفنان محمد الشقنقيري، والفنان خالد زكي، والفنان هشام عباس، والفنان محمد رياض، ومصمم الأزياء هاني البحيري، وغيرهم.

Advertisements

وكانت الإعلامية المصرية شافكي المنيري قد أحيت مؤخرا ذكرى ميلاد زوجها الفنان الراحل ممدوح عبدالعليم، والذي يوافق يوم 10 نوفمبر.

الإعلامية المصرية كتبت، على حسابها الخاص على موقع “تويتر”: “10نوفمبر كل ذكرى حلوة كانت مع أجمل وأغلى الناس”.

وأضافت: “عيد ميلادك يتجدد بحب الناس ودعوات من القلوب بكل الخير والمحبة عيدك ذكرى الاحترام والمحبة سلاما عليك يا أغلى الناس”.